Sabato 1 Aprile 2023, 00:40

Squadra che vince non si cambia, dicono. Ma è pur vero che in una Ternana nella quale potrebbe tornare a giocare dall'inizio Andrea Favilli al centro dell'attacco, come fai a non cedere alla tentazione? E probabilmente, nella partita a Ferrara con la Spal, il dubbio dell'allenatore Cristiano Lucarelli sta proprio nel confermare in toto - e con pieno merito - lo stesso undici di base della partita con il Bari, oppure presentare dall'inizio l'ex genoano. Lucarelli si schernisce bene e se la cava con una battuta: «Chiederemo alla Lega B una deroga, per farci giocare in dodici». Una cosa certa, è che si è passati dalla situazione allarmante di zero punte a quella di piacevole imbarazzo in cui ce ne sono tante. Non solo Favilli, ma anche Alfredo Donnarumma. Due che, ormai, superati infortuni e problemi, sono tornati a pieno servizio. «Donnarumma e Favilli - conferma Lucarelli - stanno bene. Si stanno allenando. Alfredo, forse, un po' di più, ma lui ha giocato l'ultimo pezzo importante di partita addirittura prima del mio esonero. Poi ha avuto il lungo infortunio e la ricaduta. La sua condizione è in crescendo, ma suggerisce grande cautela. Favilli, invece, potrebbe anche partire dall'inizio, ma difficilmente farebbe più di 45 minuti. Ecco perché, per loro, stiamo ancora valutando». Partita importante, di fronte a oltre mille tifosi ternani presenti sugli spalti dello stadio Mazza e pronti a far sentire la loro voce. Lucarelli torna a ribadire il concetto di salvezza: «Anche la Spal - spiega - come noi, ha bisogno di fare punti per salvarsi. Ma dobbiamo stare attenti, perché nonostante la posizione di classifica è una squadra che era stata pensata per un campionato di vertice. Dovremo essere bravi a non creare all'avversario presupposti di fiducia nei minuti iniziali». Nel ritiro di Coverciano, Lucarelli ha fatto sostenere ai suoi l'ultima rifinitura prima della partita di oggi. Chissà per quale soluzione tattica e di uomini, opterà il tecnico. Sono fuori solo Defendi e Ghiringhelli. Possibie ancora la difesa a tre, con il centrocampo a cinque e con Falletti dietro a una punta sola. Ed è qui, che ci si interroga su chi possa essere. Probabilmente, ancora Partipilo. Oppure Favilli. In questo caso, Partipilo potrebbe pure affiancare Falletti sulla trequarti con Palumbo mezzala, oppure, se quest'ultimo giocasse trequartista, contendere a Falletti un posto da secondo rifinitore. Un'altra ipotesi è passare alla difesa a quattro e sacrificare un uomo lì, salvando tutti quelli davanti. Ma appare più probabile che, almeno in partenza, Lucarelli opti per confermare i tre dietro, con Cassata ancora da esterno destro. Chissà. La scelta più logica, almeno quella iniziale, semberebbe essere lo stesso 3-5-1-1 partito contro il Bari. Ma, come cantano a Siena i contradaioli nelle notti d'estate che precedono la corsa del palio, "attenti alle sorprese".

Probabli formazioni

Spal (4-3-2-1): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Dalle Mura, Celia; Zanellato, Murgia, Prati; Fetfatzidis, Maistro; La Mantia. All. Oddo.

Ternana (3-5-1-1): Iannarilli; Diakite, Sørensen, Mantovani; Cassata, Coulibaly, Di Tacchio, Palumbo, Corrado; Falletti; Partipilo. All. Lucarelli.