Una Ternana sprecona, pareggia con la Spal grazie a Favilli

Ferrara - La Ternana pareggia per 1-1 contro la Spal. La gara inizia subito in salita, infatti al primo minuto di gioco Cassata stende Maistro in area di rigore e dopo un consulto al monitor l'arbitro Rutella assegna il penalty, poi realizzato da Moncini. Da questo momento la squadra di casa si chiude in difesa non calciando più in porta per il resto della partita. Nel primo tempo i rossoverdi giocano in maniera imprecisa e frettolosa, creando poche occasioni. Lucarelli cambia modulo ben due volte, prima passando al 4-3-3, poi al 4-2-3-1. Nel secondo tempo la Ternana scende in cattedra assediando la difesa della Spal, fino al 39' quando Favilli insacca di testa saltando più in alto di tutti, su assist di Partipilo. I rossoverdi calciano ben quindici calci d'angolo ed effettuano venti tiri, trovando un Alfonso in grande forma che cancella il gol in più occasioni. I ragazzi però non riescono a trovare la rete della vittoria e restano con l'amaro in bocca considerando le numerose occasioni create.

SPAL (4-3-2-1): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Dalle Mura (43' st Dalle Mura), Celia; Contiliano (23' st Peda), Prati, Nainggolan (23' st La Mantia); Fetfatzidis (17' st Murgia), Maistro (17' st Tunjov); Moncini. A disp. Pomini, Fiordaliso, Tripaldelli, Almici, Rauti, Rossi, Rabbi. All. Oddo

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Diakitè, Sørensen, Mantovani; Cassata (1' st Favilli), Coulibaly (17' st Capanni), Di Tacchio, Palumbo (17' st Proietti), Corrado (45' st Martella); Partipilo, Falletti (28' st Donnarumma). A disp. Krapikas, Vitali, Mazzarani, Capuano, Paghera, Bogdan, Agazzi. All. Lucarelli

ARBITRO: Rutella di Enna

RETI: pt' 4 Moncini; st' 39 Favilli

NOTE: Spettatori 8.787. Ammoniti Cassata, Di Tacchio e Tonjov per gioco falloso, Nainggolan per proteste, Prati per comportamento non regolamentare. Angoli 3-15 per la Ternana. Recupero tempo, pt 2', st 5'.