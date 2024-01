De Rossi: «Non sono stupido, so che i Friedkin non mi hanno scelto per i risultati con la Spal»

Le parole del nuovo tecnico della Roma Daniele De Rossi alla vigilia della partita contro il Verona: «I tifosi sono importanti e i pienoni hanno portato dei punti. Nessuno è capace come i tifosi della Roma ad amare due persone. Vogliono bene a Mourinho ma non sarà difficile amare anche me e rimanere con quella scia di calore e casino. Ovvio che non mi hanno scelto perché sono rimasti impressionati dai miei risultati alla SPAL, non sono stupito. Se la scelta è stata giusta lo scopriremo e io ne ho approfittato. Penso che possa essere una grande occasione per me per diventare l’allenatore che voglio diventare».