Il riposo del Sergente è durato anche troppo. Contro la Juventus per la quinta volta in stagione Sarri ha deciso di far partire Milinkovic dalla panchina, ma non si parli di caso: «Ha già tremila minuti in campo - la precisazione di Sarri - perciò ogni tanto giocare meno penso che sia salutare».

Gestione, quella che la sta facendo da padrone a Formello. Ieri Sergej ha svolto tutta la prima seduta tattica anti Verona, ma chi sta giocando di più è stato costretto a tirare il fiato. Da Lazzari, Romagnoli e Marusic fino a Cataldi, Luis Alberto e Zaccagni, tutti rientrati negli spogliatoi a metà dell'opera. Addirittura Felipe Anderson ci è rimasto dall'inizio, ma Sarri lo attende in gruppo oggi, così come Milinkovic. Il piano del tecnico è puntare di nuovo sulla catena di destra formata dal serbo, il brasiliano e Lazzari. Col Verona bisognerà riscattare la gara sottotono contro la Juve.

Lo stesso Sergej in mezzora ha totalizzato solamente 24 palloni giocati, 14 dei quali trasformati in passaggi riusciti con una precisione del 78%, di più solo di Basic (77) e Immobile (50). Quella precisione che incide tanto sui palloni persi, 376 in Serie A, più di tutti i calciatori di movimento e di meno solo a sorpresa del fratello Vanja (392). Non può essere perfetto il Sergente, il centrocampista che vince più duelli aerei (47) e che subisce più falli (41) in campionato. Senza dimenticare gli 8 assist come Kvaratskhelia, che contribuiscono ai 14 gol nei quali ha partecipato direttamente sui 46 segnati in stagione dalla squadra, più di tutti. Neanche Ciro al ritmo del numero 21, che dopo essersi sbloccato all'Olimpico nel nuovo anno sfatando pure il tabù Milan, ora ha messo nel mirino la trasferta col Verona che storicamente gli porta bene: i due centri rifilati ai gialloblù li ha segnati proprio al Bentegodi.

L'OBIETTIVO

L'ultimo quasi due anni fa, troppo per Milinkovic, che da divoratore di km percorsi con 11,775 di media a partita (terzo in A dopo Nicolussi Caviglia e Pessina) è pronto per far ripartire la corsa Champions della Lazio. L'obiettivo primario è questo, anche se ci si avvicina al nuovo contatto per il rinnovo. Mentre Arsenal e Newcastle attendono novità da Kezman - più propenso a rispettare la scadenza nel 2024 - Lotito è di tutt'altro avviso. Il patron è pronto a mettere sul piatto un prolungamento da 5 milioni annui bonus compresi, mentre il ds Tare non si scompone: «Sono fiducioso perché so come stanno le cose. Non mi aspetto nessun tormentone».

ALTRO ESODO

Il futuro di Sergej resterà in dubbio per diverso tempo, ecco perché sarà meglio concentrarsi sul campo, dove la Lazio verrà ancora spinta dal calore dei tifosi. Dopo Lecce e Reggio Emilia, si avvicina il terzo sold out consecutivo in trasferta in campionato. Il dato al momento è di 1448 biglietti venduti per il settore ospiti del Bentegodi sui 1781 a disposizione. Ne restano 333 da acquistare entro le 19 odierne, quando la Lazio sarà già arrivata in città.

In mattinata invece ci sarà la rifinitura a Formello, dove Sarri scioglierà gli ultimi dubbi, su tutti quello dei terzini, con Lazzari e Marusic in vantaggio rispettivamente su Hysaj e Pellegrini. Uscite: i prossimi tre giorni saranno decisivi per il futuro di Fares che nel frattempo continua ad allenarsi in gruppo, mentre Lotito è in attesa di segnali dal suo entourage e dall'Alanyaspor. Intanto a distanza di nove anni dall'ultimo gol con la Primavera di Keita Balde, il fratellino Mahamadou ieri con un calcio di rigore ha permesso all'under 19 biancoceleste di agguantare il primato in solitaria.