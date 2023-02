Lazio, con il Verona in campo la formazione titolare: unico dubbio Felipe Anderson

Altro allenamento terminato nel centro sportivo di Formello. La Lazio si avvicina alla sfida contro il Verona con il primo allenamento tattico che ovviamente verrà anche replicato domani nella rifinitura. Sarri ha sottolineato ai suoi calciatori che sarà opportuno ripartire dopo il ko in Coppa Italia contro la Juventus che ha sancito la quarta eliminazione consecutiva ai quarti di finale nella competizione.

Lazio, gestione per i titolari. Domattina la rifinitura

Sfumato un altro obiettivo stagionale, ora per la Lazio dovrà ricominciare la corsa alla Champions. Al Bentegodi ci saranno quasi tutti a disposizione. Sarri con ogni probabilità schiererà la Lazio migliore contro il Verona. L’unico assente sicuro sarà Radu, infortunato al flessore della coscia sinistra. Saranno poi da valutare le condizioni di Felipe Anderson, che oggi non si è allenato con il resto del gruppo e parso sottotono nelle ultime uscite. Torello, attivazione atletica e rapidità. Questo il riscaldamento odierno seguito dalle classiche prove tattiche. Terminate queste ultime, sei titolari della sfida di giovedì sono rientrati negli spogliatoi. Tutti gli altri, compresi i Pellegrini e Fares, hanno concluso la seduta con una partita a campo ridotto. L’appuntamento è per domattina con la rifinitura, mentre nel pomeriggio la Lazio partirà verso Verona.