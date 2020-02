Verona-Juventus 0-0 La Diretta le formazioni, Sarri sceglie Higuain

Ultimo aggiornamento: 20:44

Non porta affatto bene alla Juventus giocare al Bentegodi contro il Verona, lo dice la storia: su 28 precedenti, gli scaligeri si possono addirittura fregiare di un vantaggio nel numero di vittorie, 10 contro 8; 10 anche i nulla di fatto. Per la Juventus quest'anno 7 vittorie su 11 trasferte fin qui giocate.Verona e Juventus chiudono il programma del sabato della 23esima giornata di Serie A con la sfida delle ore 20.45. I gialloblù sono protagonisti fin qui di un campionato ben al di sopra delle aspettative, e con una vittoria oggi potrebbero conquistare una clamorosa sesta posizione di classifica; i bianconeri, dal canto loro, vengono dal 3-0 interno con la Fiorentina e cercano i 3 punti per mantenere salda la prima posizione in graduatoria davanti alle più immediate inseguitrici, Inter e Lazio.(3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Miguel Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Borini. All. Juric(4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo. All. Sarri