Variante Omicron, i 13 calciatori positivi del Belenenses contagiati dal ceppo sudafricano: ecco cosa è successo

C'è la variante Omicron dietro il focolaio esploso nella squadra portoghese del Belenenses. Sono 13 i calciatori risultati positivi che, dopo le analisi in laboratorio, sono risultati essere contagiati dal nuovo ceppo sudafricano. A rivelarlo è stato l'Istituto Nazionale di Sanità. Lo ha annunciato oggi l'istituto nazionale della salute (Insa). Si tratta dei primi casi della nuova variante rilevati in Portogallo e, secondo l'ente pubblico, uno dei calciatori si era recentemente recato in Sudafrica. Il fatto che la partita si è giocata lo stesso ha scatenato un acceso dibattito questo fine settimana: la partita non è stata interrotta fino all'inizio del secondo tempo quando la squadra del Belenenses si era ridotta a giocare con soli sei calciatori mentre il Benfica era in vantaggio 7-0.

A far scattare la trasmissione del virus sarebbe stato il difensore Cafu Phete, risultato positivo al Covid-19 dopo essere tornato in Portogallo la scorsa settimana dal match internazionale in Sudafrica. Per garantire l'interruzione delle catene di trasmissione e seguendo il principio di precauzione di Sanità Pubblica, «in attesa di maggiori informazioni in merito al contagio, all'impatto e all'efficacia del vaccino contro la variante Ómicron», l'istituto precisa che le autorità sanitarie «hanno determinato i contatti di isolamento profilattico del casi di infezione associati a questo focolaio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e dal livello di esposizione».