Valencia, tifosi in rivolta: «Non vogliamo Gattuso allenatore». Ecco perché

Gattuso già nella bufera. Proprio nel giorno in cui il Valencia ha annunciato, con una nota sui proprio profili social, l'esonero dell'allenatore José Bordalas, il suo successore ex tecnico di Milan e Napoli è al centro di una clamorosa polemica. Miguel Zorio, che del club spagnolo è stato presidente, ha lanciato una vera e propria campagna anti-Gattuso ricordando le frasi "machiste e omofobe" dell'allenatore. Accuse pesanti che si collegano a vecchi episodi legati e dichiarazioni di "Ringhio". Zorio, attraverso la piattaforma "Marea Valencianista", ha lanciato la sua campagna che si è trasformata nell'hashtag #noagattuso. Nel 2013 Gattuso si disse contrario alle donne nel mondo del calcio, nel giorno dell'insediamento di Barbara Berlusconi nei quadri dirigenziali del Milan. E poi nel 2008 le frasi sul matrimonio che "dovrebbe essere tra un uomo e una donna". Zorio ha ricordato anche le dichiarazioni dopo i fischi razzisti che portarono Boateng a lasciare il campo in un'amichevole con il Pro Patria del 2013: "Per me non è razzismo e alla fine è venuto fuori che erano 4 ragazzi che si divertivano a fare i 'buu'" disse Gattuso. Insomma frasi troppo pesanti, secondo Zorio, per consentire a Gattuso di sedersi sulla panchina del Valencia.