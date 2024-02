Rino Gattuso, «l'ex calciatore pagò tremila euro per il pizzo alla 'ndrangheta», il padre e la sorella erano minacciati: le intercettazioni telefoniche

Rino Gattuso, ex calciatore del Milan e attuale allenatore dell'Olympique Marsiglia, avrebbe pagato, attraverso un suo emissario, due persone facenti parte della 'ndrangheta per fare cessare l'estorsione messa in atto ai danni del padre Francesco e della sorella Ida Elvira. Estorsione messa in atto con gli incendi dolosi di due automobili di Ida Gattuso, avvenuti a Corigliano Rossano il 17 ottobre ed il 15 dicembre scorsi, ed il danneggiamento tramite incendio dell'abitazione della stessa donna.