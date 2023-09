L'Ucraina annuncia il boicottaggio dopo la scelta della Uefa di riammettere le squadre russe

Nella giornata del 26 settembre la Uefa ha annunciato che avrebbe permesso alle squadre russe under 17 di partecipare alle competizioni internazionali. La decisione ha fatto rumore e non ha ovviamente fatto piacere alla Federcalcio ucraina, che nella giornata di oggi ha annunciato la propria intenzione di boicottare tutte le partite che coinvolgeranno la Russia. L'Uaf ha poi chiesto di mantenere la precedente decisione della Uefa e della Fifa di non consentire la partecipazione delle squadre russe alle partite internazionali.

Le squadre russe sono state infatti escluse da tutti gli eventi internazionali dopo che Mosca ha lanciato l'invasione su vasta scala dell' Ucraina nel febbraio dello scorso anno.

Ieri, la Uefa ha annunciato che avrebbe allentato le restrizioni e avrebbe consentito alle squadre russe under 17 di partecipare alle partite europee, affermando in un comunicato di «essere consapevole che i bambini non dovrebbero essere puniti per azioni la cui responsabilità ricade esclusivamente sugli adulti ed è fermamente convinta che il calcio non dovrebbe mai rinunciare a inviare messaggi di pace e speranza».