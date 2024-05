Russia, la propaganda in cerca di tedeschi da arruolare: la rivelazione inquietante per Berlino

Putin punta sulle minoranze etniche tedesche, circa 400mila persone, per rafforzare l'esercito nella guerra contro l'Ucraina. La Russia ha lanciato una campagna di propaganda - riferisce The Telegraph - prendendo di mira i tedeschi da arruolare nel suo esercito e la forza mercenaria della Wagner. E di fatto negli ultimi mesi, le organizzazioni che rappresentano gli interessi dell’etnia tedesca in Russia hanno bombardato il gruppo minoritario con una vera e propria propaganda di guerra, con una particolare enfasi nel cercare di attirare i giovani.

«La rivelazione è inquietante e potenzialmente imbarazzante per Berlino, poiché la Russia sta effettivamente utilizzando la cultura tedesca come un’arma contro l’Ucraina - l'analisi di The Telegraph - La Germania è anche alle prese con lo spionaggio interno, con complotti che coinvolgono la doppia cittadinanza russo-tedesca, inclusa una recente cospirazione in Baviera per far saltare in aria siti militari che forniscono sostegno all’Ucraina.

Il Telegraph ha visto materiale di propaganda diffuso dalla Camera regionale russo-tedesca di Tomsk: ha le bandiere intrecciate di Germania e Russia e esorta i tedeschi a fare donazioni alle forze armate e a partecipare a concerti gratuiti a favore della guerra. Stemmi con le bandiere tedesca e russa intrecciate girano su Facebook diffusi dal partito politico di estrema destra AfD. Altri gruppi, come la Camera regionale russo-tedesca di Novosibirsk, hanno co-ospitato vertici pro-invasione. E i giovani russo-tedeschi sono stati chiamati ad iscriversi in massa al gruppo paramilitare della Wagner , con un leader della comunità russo-tedesca che li ha scherniti chiedendo loro di dimostrare che non erano codardi. «I russo-tedeschi della Russia dovrebbero fare qualcosa di insolito, di straordinario per essere salvati e sopravvivere - ha detto Victor Dietz al quotidiano russo Realnoe Vremya, nel marzo dello scorso anno - Ho consigliato a tutta la popolazione maschile del nostro popolo di candidarsi per il Gruppo Wagner, come squadra, in modo organizzato». Riferendosi a Yevgeny Prigozh, il capo dei Wagner che fu poi ucciso da Putin in una lotta per il potere , ha aggiunto: «Forse metà dei nostri uomini si rivelano codardi e iniziano a fuggire all'estero, ma l'altra metà continuerà ad unirsi al gruppo di Prigozhin... facendo grande rumore». Il Telegraph ha anche visto “fogli di combattimento” – volantini di propaganda dell’esercito russo – che contengono estratti sul lavoro della Camera regionale russo-tedesca di Tomsk, compresi i suoi progetti di “educazione patriottica”. Valentina Hertzen, una poetessa di etnia tedesca, è stata protagonista di cerimonie commemorative in Russia, dove ha letto la sua opera per i soldati «che partecipano all'operazione militare speciale», l'eufemismo di Putin per la guerra in Ucraina.

Il materiale di propaganda è stato portato alla luce per la prima volta dalla Società dei tedeschi di Zaporizhzhia, un gruppo di etnia tedesca che vive in Ucraina che ha invitato i suoi omologhi russi a fare una campagna contro l’invasione. La società spera che il governo tedesco prenda provvedimenti contro l'utilizzo della lingua a cultura tedesche utilizzate nella propaganda di guerra. In una recente lettera all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, hanno scritto: «Ci siamo rivolti pubblicamente ai tedeschi della Federazione Russa, invitandoli a rifiutarsi di partecipare alla guerra contro l’Ucraina, Crediamo che questo passo sia cruciale date le condizioni di propaganda informativa quotidiana in cui vivono i tedeschi nella Federazione Russa. Invitiamo i rappresentanti delle organizzazioni russo-tedesche che vivono in Germania a seguire il nostro esempio».

Dall’invasione dell’Ucraina, Putin ha in gran parte evitato di arruolare i moscoviti o le classi medie, facendo invece molto affidamento su gruppi etnici come i Buriati, della Siberia sud-orientale, che costituiscono una percentuale significativa delle vittime di guerra russe. Ma l’appello ad una minoranza di lingua tedesca è insolito. La loro lingua e cultura deriva da uno stato membro dell’Ue e della Nato che ha stanziato miliardi di euro a sostegno di Kiev, nonché sistemi di difesa aerea, carri armati e veicoli da combattimento di fanteria. La Società dei tedeschi di Zaporizhzhia ha anche sottolineato che i tedeschi di etnia tedesca in Russia hanno subito terribili abusi durante la seconda guerra mondiale e ha affermato che lo stato ora «sta facendo la stessa cosa» in Ucraina. Il gruppo ha espresso preoccupazione per il fatto che i russo-tedeschi contrari alla guerra non siano stati in grado di chiedere asilo in Germania e che i gruppi contrari alla guerra di Putin siano stati costretti a trasferirsi in Georgia e negli Stati Uniti.