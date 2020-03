Totti incanta in campo: la punizione capolavoro Video

Francesco Tott si diverte: gioca a calcio, segna, dà spettacolo. E' tornato da poco dalla settimana bianca ed è andato subito in campo per la gara di Serie A della Lega Calcio a 8 contro l’Atletico Eur. Francesco in gol dopo pochi minuti con un diagonale dalla sinistra, poi la Totti Sporting Club dilaga: assist per Floro Flores e rete su punizione che chiude il risultato sul 5-0. Il cucchiao di Totti dal limite dell'area inchioda il portiere avversario, tifosi impazziti con Totti che si dirige subito verso gli spogliatoi nonostante mancassero un paio di minuti al triplice fischio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA