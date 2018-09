«Diventare un giorno presidente della Roma? Perché no? Ma il futuro non lo so prevedere. Quello che è certo è che cercherò di fare sempre il bene di questo club, da presidente, vicepresidente o anche semplice collaboratore». Francesco Totti, in una intervista a margine della presentazione della sua autobiografia, racconta le sue aspettative per il futuro e l'amore che lo lega alla società giallorossa.

Ultimo aggiornamento: 21:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA