Totti, messaggio a Mihajlovic: «Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa»

Anche Francesco Totti via social ha lanciato il suo messaggio d'incoraggiamento a Sinisa Mihajlovic, che ha comunicato di avere la leucemia. «Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa. #Mihajlovic». Con questo post su Facebook ed Instagram, accompagnato da una foto che lo ritrae con l'ex compagno ora allenatore, Francesco Totti testimonia la propria vicinanza al tecnico del Bologna che, da calciatore, ha giocato con lui nella Roma. E in passato fu proprio Mihajlovic a rivelare di aver suggerito, il 28 marzo del 1993, durante la partita Brescia-Roma, al tecnico Vujadin Boskov di fare entrare «il ragazzino». Era Francesco Totti, che a 16 anni fece l'esordio nella massima serie. Il pensiero di Totti ha ricevuto su Instagram, fra gli altri, il 'like' di Radja Nainggolan.

Mihajlovic, le figlie Viktorija e Virginia su Instagram al papà: «Le battaglie difficili ai soldati migliori»

Mihajlovic ha la leucemia, l'annuncio commosso: «Vincerò anche questa sfida»







Lotterò ed esulterò con te, perché sarà una vittoria. Forza Sinisa. #Mihajlovic pic.twitter.com/g5joyUyi4m — Francesco Totti (@Totti) July 13, 2019

Ultimo aggiornamento: 23:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA