Mihajlovic, le figlie Viktorija e Virginia su Instagram al papà: «Le battaglie difficili ai soldati migliori»

«Dicono che Dio dia le battaglie più difficili ai soldati migliori. Anche se non rispondo, vi leggo tutti e vi ringrazio di cuore. Noi siamo la famiglia Mihajlovic, non lottare non è nel nostro DNA!». Così Viktorija Mihajlovic, figlia di Sinisa Mihajlovic, l'allenatore del Bologna che oggi in conferenza stampa ha annunciato di avere la leucemia. A farle eco anche la sorella Virginia, che con lei ha condiviso l'esperienza all'Isola dei Famosi che ha definito il papà un «Guerriero». Viktorija e Virginia sono due dei cinque figli di Mihajlovic, gli altri sono, Miroslav, Dushan e Nicholas.

Durante la loro esperienza nel reality l'allenatore serbo mostrò un lato tenero da molti poco conosciuto con un videomessaggo commoso alle due figlie, trasmesso durante la diretta della quarta puntata. «Ciao ragazze mie, non perdete mai il sorriso, dite sempre quello che pensate in faccia, guardate tutti dritto negli occhi. Nei momenti di diffoltà tirate fuori il carattere che avete. Non vi dimenticate mai che siete delle Mihajlovic», disse alle sue ragazze.

«Papà vi ama molto - aggiunse Mihajlovic - mi vengono le lacrime agli occhi guardando dove siete in questo momento. Tanti saluti dalla mamma e dai vostri fratelli che vi guardano e che sono molto orgogliosi di voi. Via amo tutte e due, ciao belle di papà».

