Il medico del Bologna: «Può continuare ad allenare»

«Mihajlovic potrà e deve continuare le sue attività. Ci saranno momenti che sarà lontano dalla squadra per le terapie, ma questo non significa che non inciderà, che non dirà la sua sulla squadra. Parliamo di una malattia che si può combattere e vincere. E vincere anche in tempi brevi». Lo ha detto Gianni Nanni, medico del Bologna, a proposito di Sinisa Mihajlovic. «La terapia inizierà martedì. Non sappiamo dire quanto tempo durerà, sappiamo la diagnosi ma

non il tipo di leucemia», ha aggiunto.





