Totti, Ita gli dedica il nuovo Airbus A330: il nome dell'ex capitano della Roma sulla livrea azzurra

Un aereo dedicato a Francesco Totti. È l'iniziativa di Ita Airways chiamata «Naming Azzurri» con la quale vengono "intitolati" ad alcuni sportivi più importanti gli aerei con la nuova livrea azzurra. Il settimo è dedicato proprio all'ex capitano, considerato uno dei migliori giocatori italiani di tutti i tempi, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione e idolo dei tifosi della Roma, squadra della quale è stato il capitano dal 1998 al 2017 vincendo uno scudetto, due Supercoppe italiane e altrettante Coppe Italia.

Dopo i due A319 «battezzati» Gino Bartali e Pietro Mennea, i tre A320 intitolati a Paolo Rossi, Pietro Mennea e Sara Simeoni e l'A330 che porta il nome di Tazio Nuvolari, ecco che Ita Airways, con l'iniziativa «Naming Azzurri» (sondaggio rivolto gli utenti dei principali social network, dove viene chiesto di candidare i nomi dei campioni e delle campionesse azzurre non in attività a cui intitolare gli aerei con la nuova livrea e lanciato in collaborazione con la Gazzetta dello Sport), omaggia un altro campionissimo che ha fatto la storia dello sport italiano vincendo con la nazionale di calcio il campionato del mondo del 2006 e laureandosi vicecampione d'Europa nel 2000.