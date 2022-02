Mercoledì 23 Febbraio 2022, 00:23 - Ultimo aggiornamento: 00:24

La notizia di una crisi sulla coppia d’oro, l’ex capitano romanista Francesco Totti e la show girl Ilary Blasi, è deflagrata. Nelle ultime ore nella Capitale (e non solo) non si parla e non si scrive d’altro. Ma sarà vero? Ieri indizi, conferme e smentite sono arrivate nel corso della giornata dai profili social dei diretti interessati. Eppure i rumors raccontano che alle radici della rottura ci sarebbero reciproci tradimenti. E che la crisi sarebbe iniziata già da tempo. L’ex Pupone avrebbe addirittura già un’altra fidanzata ma vivrebbe ancora nella mega villa all’Eur, da separato in casa per la serenità dei tre figli. In serata però arriva il colpo di scena. Ancora una volta - dai profili social- prima da Totti che smentisce e parla di fake news. E poi Ilary, che mostra una cena in famiglia accanto al marito.

Mario Caucci, l'ex marito di Noemi Bocchi: «Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c'è oltre l'immagine di mia moglie»

La cena

La quiete dopo la tempesta si consuma a tavola tra crudi di pesce e prelibatezze a base di mare. Dietro al Quirinale la pace - vera o presunta - della coppia d’oro. Ieri sera il Pupone è andato a prendere Ilary alla stazione Termini e con i figli si sono presentati da Rinaldi al Quirinale, storico ristorante a cui la famiglia Totti è molto affezionata.

Bollicine a colorare la serata? No, un vino fermo ben legato al menù. «Sono allegri e sereni come sempre - dice Vincenzo, il titolare del ristorante - non credo ci sia maretta». Dopo una giornata di rincorse e addii annunciati tra le righe, torna in sereno. La prima a lasciare intendere che fosse tutta una montatura è stata Ilary: in mattinata dal profilo Instagram ha postato una storia in cui fa la linguaccia da sotto la mascherina. L’intento è anche quello di sdrammatizzare.

Ilary Blasi, linguaccia sui social: è la risposta alle voci di separazione con Totti?

Ma le voci crescono e questa volta ci sono anche le foto. Il marito-capitano sarebbe stato pizzicato allo stadio con una ragazza. Tanto basta per alimentare altre voci su una rottura e sull’imminente separazione. A questo punto, è Totti a metterci la faccia. In serata pubblica un video dal suo profilo social: «Ho letto tante cose su me la mia famiglia, è una fake news - dice - vi dico di fare attenzione perché ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati». Poi entra nel ristorante. La cena dura poco meno di due ore, i figli ridono e scherzano con il capitano. Ilary intanto posta un video, taggando il ristorante, e riprendendo tutta la famiglia seduta a tavola. A sorpresa arriva anche il presidente del M5S Giuseppe Conte. «Ah c’è Totti?», commenta divertito e a chi domanda per quale squadra tifi, risponde: «Della Roma ovviamente». Alle 21.50 Totti e Ilary escono dal ristorante dove li attende una folla di appassionati e fotografi. Sorridono poi, la folla chiede un bacio. Ma la coppia non si presta, accende il motore del suv e va via. Nessuna crisi quindi in casa Totti-Blasi: ma sarà vero?