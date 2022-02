Totti e Ilary si lasciano? Da De Rossi e Sarah fino a Giovanna e Amadeus: le altre coppie inossidabili (e il loro segreto)

Totti e Ilary, un amore al capolinea? Qualcuno ancora non ci crede, per qualcuno è il colpo di grazia, l'ennesima storia da sogno finita dopo il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, anche loro coppia storica fresca di separazione. Perchè si sa, gli amori vip sono così, ci fanno sognare, spesso finiscono, a volte fanno dei giri immensi e poi ritornano (altre volte no). Qualche speranza per chi volesse ancora credere alla Favola con la f maiuscola però ancora c'è: si chiama Martina Colombari e Billy Costacurta, Elena Santarelli e Bernardo Corradi, Daniele Bossari e Filippa Lagerback. Coppie che stanno insieme da secoli, schivando il gossip e attraversando crisi - come tutti - nel privato delle loro quattro mura o quasi.

L'amore in tv

Come Amadeus e Giovanna Civitillo, freschi di Festival, lui sul palco dell'Ariston e lei in prima fila con il figlio Josè a sostenerlo sorridente. La "scossa" c'è stata (letteralmente) nel 2003, lui conduttore e lei ballerina a L'Eredità: da allora non si sono più lasciati. Le malelingue hanno gridato al "nepotismo" per il nuovo programma "Affari tuoi formato famiglia" che li vede lavorare fianco a fianco e perfino per il il loro profilo Instagram di coppia (gestito da lei). Ma loro sorvolano elegantemente e si accontentano di essere molto carini e innamorati.

Esattamente come Flavio Montrucchio e Alessia Mancini, che quest'anno festeggeranno il 19esimo anniversario di matrimonio: il loro primo appuntamento risale però al 2001, lui appena uscito dalla casa del Grande Fratello e lei ex letterina di Passaparola. Per i due fu colpo di fulmine in discoteca, nozze e due figli, Mya e Orlando. Il segreto della loro coppia? «Ci amiamo e ci rispettiamo a vicenda - ha rilevato Flavio a Oggi - Nessuno invade gli spazi dell'altro». Prendiamo appunti.

Altra coppia televisiva affiatatissima Daniele Bossari e Filippa Lagerback, insieme dal 2001. Galeotta fu la pubblicità di una birra italiana nella quale Filippa era protagonista: per Daniele fu amore a prima vista, ricambiato dopo qualche fatica. Della loro crisi, provocata da una grande depressione di lui, non hanno mai fatto mistero. Anni e anni dopo però, sono ancora qui uniti a parlarne.

Le coppie nello sport

Per un Pupone e una Ilary che si lasciano ci sono altrettanti colleghi che continuano a sfoggiare una inossidabile vita di coppia. Martina Colombari e Billy Costacurta, coppia per eccellenza degli ultimi anni Novanta, bellissimi e affiatati, oggi contano 26 anni di amore, 18 di matrimonio, un figlio, Achille, e un tradimento (rivelato da lei e perdonato) alle spalle. «Lui mi supporta e mi sopporta», ha raccontato lei.

Così come Elena Santarelli e Bernardo Corradi, sposati dal 2014, rimasti uniti anche durante il grave problema di salute che ha colpito il primo figlio Giacomo. Il loro segreto? Stare vicini ma anche lontani. «Ricarichiamo le batterie quando siamo distanti un po' di giorni (in questo caso 18)», ha scritto Elena su Instagram con una foto di coppia. Ma anche l'ex compagno di squadra di Francesco Totti, Daniele De Rossi, fila ancora d'amore e d'accordo con la moglie Sarah Felberbaum. Conosciuti nel 2011 e mai più lasciati, i due hanno detto "sì" nel 2015 alle Maldive.