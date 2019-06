Totti e Ilary, vacanze da innamorati a Montecarlo e Saint-Tropez: lo scatto in spiaggia infiamma Instagram

Dopo le fatiche di un’intera stagione un po’ di riposo è d’obbligo per la coppia Totti-Blasi. Francesco e Ilary sono partiti giovedì con un volo di linea diretto a Nizza assieme ad alcuni amici, la prima tappa è stata Montecarlo dove il gruppo ha festeggiato il compleanno di un’amica al Twiga, locale di tendenza del principato.

Miracoli del latino: salva pure Totti e il suo cucchiaio

Cena e canzoni dal vivo hanno intrattenuto i compagni di viaggio che il giorno dopo si sono trasferiti in elicottero a Saint-Tropez. Ieri sera tappa alla discoteca “Les Caves du Roy”, mentre oggi sole, mare e relax in spiaggia dove Ilary ha postato una foto in costume assieme all’ex numero 10.



Ultimo aggiornamento: 16:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dirigente giallorosso sta seguendo a distanza le evoluzioni sull’allenatore che la prossima settimana dovrebbe essere annunciato: si tratta di Pauloche firmerà un contratto di due anni più uno con il club dia 2,5 milioni a stagione.