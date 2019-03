Roma, Totti: « Il mio ruolo? Dovessi decidere qualcosa cambierei»

«Se avrò un ruolo più strategico e centrale nelle decisioni della Roma? Vediamo, ne parlano tutti, vediamo cosa succederà. Anche perché, se dovessi prendere posizione io, qualcosa cambierò. Non è il momento di parlarne. Ne ho già parlato con chi di dovere, ma questo non è il momento adatto. C'è la Roma in primis e la zona Champions è quella che ci può dare un forte contributo e una spinta per il prossimo anno. È l'unico obiettivo di quest'anno, perciò cercheremo di centrarlo fino alla fine, anche se non è facile».

Ultimo aggiornamento: 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Francesco Totti ha parlato ai microfoni di Sky prima di Roma-napoli dirigente della Roma, rilasciate alla stampa a pochi minuti dal fischio d'inizio del match con il Napoli«Daniele è un giocatore fondamentale, è uno che può dare tanto. Spero che torni il De Rossi che conosciamo, dopo i problemi di quest'anno è stato un po' altalenante. Consigli per il futuro? Ne parliamo quotidianamente, deciderà lui alla fine. Se se la sente di continuare, ci metteremo seduti e decideremo».«Un tifoso della Roma è sempre ottimista, tutto può succedere, siamo abituati. Siamo ancora lì per la Champions, ci proveremo fino alla fine».«Diciamo che ho messo bocca con altri dirigenti sul nostro mister. E' la persona che può darci un forte contributo, conosce la piazza e l'ambiente, ogni volta che ha preso una squadra in corsa ha sempre fatto bene. E' un grande allenatore, penso che sia la figura giusta, dopo aver cambiato allenatore, per centrare la Champions»«Fondamentalmente è un buono, certo, se gli pesti un piede e meglio girargli alla larga. Non ci ho mai litigato ne lo farò mai. Succedono a tutti questi momenti, è successo soprattutto in un momento particolare della stagione e gli è stato dato risalto, tutto qua».«Zaniolo è un giocatore della Roma ed è straimportante, affronteremo la questione del rinnovo e decideremo insieme la cosa migliore. Ci puntiamo tantissimo, avrà un futuro roseo, spero il più lungo possibile. Deve darci un contributo, anche se giovane sa prendersi responsabilità»