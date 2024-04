Martedì 2 Aprile 2024, 07:34

Gravissimo Fabrizio Iacorossi, imprenditore sportivo, personal trainer della premier Giorgia Meloni e amico di Ilary Blasi e Francesco Totti. Il 44enne è stato travolto da un'auto alle 12,30 di sabato scorso mentre percorreva la via Litoranea in direzione dei "Cancelli" di Ostia a bordo della sua bici. Si stava allenando per partecipare l'Ironman 70.3 di Jesolo, un appuntamento del triathlon mondiale fissato per il 5 maggio. L'impatto è avvenuto all'altezza di via Arno, nei pressi del "Villaggio Tognazzi" al confine tra i territori di Pomezia e del X Municipio, sulla stretta fettuccia d'asfalto tra le dune e il mare. Una strada da sempre insidiosissima per l'alternarsi dei rettilinei alle curve, teatro di sorpassi azzardati e manovre spericolate, costellata dal parcheggio selvaggio. Asfalto da sempre bagnato dal sangue di paurosi incidenti.

Fabrizio Iacorossi gravissimo dopo l'incidente in bici, la moglie Noemi: «Ti prego, lotta come solo tu sai fare»

IL MEDICO

APPRENSIONE

Iacorossi ha carambolato sulla vettura che viaggiava in senso contrario ed è stato sbalzato per diversi metri rovinando a terra. «Una scena raccapricciante», raccontano alcuni testimoni, i primissimi soccorritori che hanno aspettato insieme con lui l'arrivo dell'ambulanza del 118 e dell'elisoccorso, fermando anche il traffico e gli altri automobilisti in attesa della polizia locale. «Ero fermo in auto con mia figlia, stavamo guardando un video al telefonino - racconta uno dei testimoni - quando si è sentito un gran botto. Ho alzato gli occhi e ho visto un uomo volare in aria per cinque metri e poi cadere. Insieme a me si è fermato un dottore che era in auto che lo ha aiutato e messo su un fianco». «Era un leone - aggiunge un'altra ragazza - difficile descrivere il coraggio che ha dimostrato, è sempre restato cosciente, non sapevamo chi fosse ma sentivamo la sua forza». La prima ambulanza arrivata, a quanto pare, non aveva il medico a bordo. Ma subito Iacorossi è stato caricato sul Pegaso del 118 e portato d'urgenza in codice rosso al San Camillo di Roma. Qui è stato sottoposto a un delicato intervento maxillo-facciale al volto che ha visto l'équipe impegnata per cinque ore in sala operatoria. Il personal trainer ha anche un polmone perforato oltre ad alcune fratture e contusioni. I sanitari si sono riservati la prognosi.

Sia la domenica di Pasqua che ieri, lundì di Pasquetta, amici e familiari hanno presidiato ininterrottamente il corridoio della Terapia Intensiva con il cuore in gola, dal momento che le 72 ore dopo il ricovero sono state definite come «cruciali» dai medici. «Siamo qui tutti per Fabrizio, un combattente, con grande forza fisica ma anche mentale. Lui è un coach e sappiamo che non ci lascerà», dicono. Con loro la moglie Noemi. «Preghiamo tutti per lei e per i due bambini, un maschietto e una femminuccia, che lui adora. Per il momento le sue condizioni sono stazionarie. Siamo fiduciosi».

Noemi per prima chiede preghiere. «Pregate per noi», ha scritto sui social. E rivolgendosi al marito: «Ti prego lotta come solo tu sai fare perché noi senza te siamo niente». Un messaggio che è anche una dichiarazione d'amore: «Ti amo... mi stai mancando come l'aria». Il conducente della Opel Corsa, 63 anni, è poi risultato negativo all'etilometro. Sabato dopo l'incidente si era subito fermato per prestare soccorso. Era sconvolto: «Non l'ho visto». Sull'esatta dinamica gli accertamenti sono ancora in corso. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alle 15,30 per permettere ai caschi bianchi del X Gruppo Mare i rilievi di rito, sul posto anche i carabinieri. Iacorossi aveva fatto parlare di sé all'indomani dell'elezione della leader di Fratelli d'Italia alla Presidenza del Consiglio. Giorgia era apparsa alle sue spalle in un video postato da lui sui social e lui diceva: «Buongiorno oggi è lunedì... Ci sfoghiamo e abbassiamo un po' la tensione». Il 44enne è il fondatore della palestra XCross a Mostacciano, amico e preparatore di Capitan Totti con cui si vedeva spesso alla Totti Sporting club della Longarina.