Torino-Inter, le pagelle: nel grigiore nerazzurro si salvano solo De Vrij e Brozovic

Ultimo aggiornamento: 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Handanovic 5 Ha parecchie responsabilità sul gol di Izzo: la traiettoria è imprevedibile dopo la deviazione di D’Ambrosio, ma il pallone è lento.Skriniar 5,5 Controlla Belotti nell’uno contro uno, ma perde un paio di palloni pericolosissimi.De Vrij 6 Dirige il traffico difensivo e non soffre gli attaccanti granata.Miranda 5 A difesa schierata non sbaglia, ma poco dinamico ed errori in appoggio.(9’ st Nainggolan 5 Non incide minimamente)D’Ambrosio 5 Si fa sovrastare da Izzo nell’occasione del vantaggio granata, errore decisivo.Vecino 4,5 Ha una buona chance a inizio gara, imbeccato da Icardi, ma controlla malissimo in area. Poi sparisce.(38’ st Candreva 5,5 Prova a lasciare il segno ma non è serata nemmeno per lui)Brozovic 6 Prova ad alzare il ritmo ma è sovrastato dalla fisicità di Rincon e compagni.Dalbert 5 Offre a Lautaro Martinez un assist d’oro – non sfruttato – in avvio, poi va in apnea.Joao Mario 4,5 Palle facili e nessun rischio: così non si vincono le partite.(26’ st Politano 3 Peggio di così è difficile: rosso diretto 15 minuti dopo l’ingresso in campo)Lautaro Martinez 5 Una buona occasione dopo 4 minuti, poi non gli arrivano palloni e lui non si fa trovare.Icardi 5,5 Un assist d’oro e un tiro murato da Sirigu, ma la sua partita dura 20 minuti, poi non si vede più.Spalletti 5 Disastroso il 3-5-2 iniziale, prova a rattoppare la squadra con l’ingresso di Nainggolan che non incide. Un solo punto nel 2019, poco per una squadra ambiziosa come l’Inter. Forse avrebbe potuto gestire meglio il caso Perisic.