Domenica 26 Maggio 2024, 07:00

ROMA Si salvi chi può. Tre squadre, novanta minuti: tutto per decidere chi dovrà fare compagnia a Salernitana e Sassuolo, già in B da un poco di tempo. Ultima giornata per cuori forti. I tifosi di Frosinone (35 punti), Udinese (34) ed Empoli (33) sono avvisati. Può succedere di tutto e può finire anche con lo spareggio come già accaduto l’anno scorso. Ma questa volta, semmai, sarà con la doppia sfida andata e ritorno. Combinazioni, di certo non parecchie, soprattutto se l’Empoli dovesse perdere in casa contro la Roma: in questo caso le altre due (che si sconteranno allo Stirpe) potrebbero salvarsi a braccetto. Ai giallorossi i punti non servono ma i tifosi hanno chiesto davanti a Trigoria il massimo impegno per rispettare «gli amici di Udine», quelli che quando Ndicka si è sentito male non hanno battuto ciglio, a differenza di altri che qualche parole di troppo l’hanno detta. Ci si gioca una stagione nell’ultima domenica del campionato: qualcuno ci avrebbe messo la firma ad un certo punto del torneo, altri no. Ma tant’è, non si può più tornare indietro. Anzi.

EUSEBIO ALL’ATTACCO

La squadra di Eusebio Di Francesco è quella che sulla carta è messa meglio. Contro l’Udinese, per essere certi della salvezza, basterebbe un pareggio. «Ma non giocheremo per questo – ha detto il tecnico – perché sarebbe un errore. Servono coraggio e intelligenza». Allo Stirpe è tutto esaurito da diversi giorni e in città non si parla d’altro. I ciociari, comunque, potrebbero essere salvi anche in caso di sconfitta, qualora i toscani di Nicola non riuscissero a superare la Roma. Sembra semplice ma non lo è.

CANNAVARO RILANCIA

«Quando ho firmato ci davano per morti. Adesso siamo qui a lottare. Questo perché ho a disposizione degli uomini che nonostante le grandissime difficoltà hanno dato una enorme risposta». Fabio Cannavaro, per essere sicuro di fare rimanere in Serie A l’Udinese che non retrocede da quasi 30 anni ha un solo risultato, la vittoria. In caso di pareggio o di sconfitta deve sperare che l’Empoli non batta la truppa di Daniele De Rossi.

NICOLA CI CREDE

E arriviamo quindi ai toscani. Ricapitolando: se l’Empoli vince, visto lo scontro diretto poco più a sud di Roma, Davide Nicola sarebbe aritmeticamente salvo. «Siamo pronti a dare tutto per provare a fare un’impresa storica. Sarà una sfida durissima – ha spiegato il tecnico dei toscani – e questo lo sappiamo. Scenderemo in campo sapendo di non giocare solo per noi stessi ma per un’intera città». In piedi, infine, c’è anche l’ipotesi spareggio: vittoria del Frosinone e pareggio in Toscana: sarebbe Empoli-Udinese, con la seconda sfida in Friuli per la migliore differenza reti dopo due pari in campionato. Sì, si salvi chi può.