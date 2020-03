Tommasi: «Impossibile tornare a giocare ad aprile. Per ora facciamo il nostro dovere»

"La Formula 1 ha già messo in forse i gran premi di fine maggio, da noi invece stiamo ancora parlando di giocare a calcio il 5 aprile. È chiaramente impossibile: l'auspicio è quello di poter tornare in campo forse a fine maggio, magari a giugno. Ci riusciremo se tutto va bene e se facciamo il nostro dovere e restiamo a casa". Così il Presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi si è espresso a Che tempo che fai su Rai2.



E sulla richiesta di chiusura del campionato di calcio. “È stato complicato, come complicato per noi cittadini è stare a casa. Nel nostro mondo, il mondo dello sport, è stato complicato. L’obiettivo del mondo del calcio era lanciare un messaggio forte, chiaro, come quello lanciato dalle nostre istituzioni. Un messaggio che piano piano si sta comprendendo, anche in Europa".

