Cento gruppi di tifosi europei chiedono lo stop di tutto il calcio

Iniziativa senza precedenti dei tifosi europei: oltre 100 gruppi sotto la sigla «United supporters of Europe» hanno chiesto alla Uefa che la sospensione delle partite dovuta al coronavirus continui fino a quando gli spettatori non potranno tornare negli stadi. La dichiarazione dei tifosi, provenienti da paesi tra cui Germania, Italia, Francia e Spagna, si oppone al riavvio, affermando che gli interessi finanziari sono posti al di sopra della salute. «Chiediamo con forza che la Uefa e le federazioni nazionali mantengano lo stop e fermino le competizioni calcistiche fino a quando le folle negli stadi diventino nuovamente una pratica priva di rischi per la salute pubblica», si legge nella nota.

© RIPRODUZIONE RISERVATA