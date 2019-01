Szczesny non convince, Cancelo errori gravissimi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Szczesny 5 Un miracolo su tiro a giro di Gomez al 23’, prende il 2-0 sul suo palo e sul 3-0 non è troppo reattivo ma non è colpa sua.De Sciglio 4 Riciclato difensore centrale dopo l’infortunio di Chiellini, sbaglia i tempi della scivolata in occasione del 2-0 di Zapata, poi gli regala la palla del tris con un retropassaggio suicida.Rugani 5 Regge finché affianca Chiellini poi cola a picco insieme ai compagni, nessun errore clamoroso ma non è mai in sicurezzaChiellini 6,5 Un salvataggio provvidenziale in area su Zapata, poi si arrende a un fastidio al polpaccio destro. L’unico a salvarsi nel naufragio generale.(27’ pt Cancelo 4 Errore gravissimo e gratuito che innesca il vantaggio di Castagne, svogliato e mai in partita. Perchè mandarlo in campo?)Alex Sandro 4,5 Spaesato, impreciso, fuori giri. Sul gol di Zapata fa esattamente quello che un difensore non deve fare. Nessuno spunto offensivo.Bernardeschi 5,5 Almeno ci prova. Salta l’uomo e prende falli, ma non incide negli ultimi 30 metri.Bentancur 5 Stritolato nella morsa de Roon - Freuler non ha spazi e tempi, e soprattutto ritmo.Khedira 4,5 Rientra con autonomia limitata, non si vede mai e quando c’è è in ritardo.(26’ st Pjanic 5 Non cambia il ritmo alla partita)Matuidi 4,5 Sta attraversando un momento di flessione allarmante. Gira a vuoto e copre poco, nervoso nel finaleDybala 5 Non trova la posizione, non tira mai in porta, non fa un assist degno di nota.(16’ st Douglas Costa 5 Agile ma confusionario)Ronaldo 5 Non tira mai in porta e non salta l’uomo. Dovrebbe fare la differenza anche da solo, e anche in una serata storta per i compagni.Allegri 5 Stavolta i cambi non gli danno una mano come a Roma. Sceglie giocatori ancora non in condizione (Khedira), rischia Chiellini (per mancanza di alternative) e inaugura la coppia centrale De Sciglio-Rugani nonostante abbia Caceres in panchina. La Juve non c’era di testa e anche di fisico, ha 20 giorni per ritrovarla. Il nervosismo gli costa l’allontanamento.