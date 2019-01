Juventus, Allegri: «In gara secca il divario con il Milan si annulla»

Ultimo aggiornamento: 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«In una gara secca i 22 punti di differenza del campionato non esistono, per noi sarà un bel test per affrontare le partite da dentro o fuori che ci porteranno alla sfida di Madrid». Massimiliano Allegri promette una «grande partita», domani sera a Gedda contro il Milan, per cercare di mettere le mani sulla Supercoppa sfuggita nelle ultime occasioni. «Dovremo fare una partita di grande rispetto - aggiunge ai microfoni di Juventus Tv - perché con la vittoria in Coppa Italia a Genova il Milan avrà grande entusiasmo». Il tecnico bianconero si dice soddisfatto di come la squadra abbia preparato la Supercoppa. «Stiamo lavorando bene per questo finale di stagione, perché ci sono solo partite da dentro o fuori», sottolinea annunciando che a Gedda «rientra qualcuno che a Bologna non ha giocato». «Sono molto contento delle condizioni di Douglas Costa e Bernardeschi, che si stanno ritrovando fisicamente e mentalmente, e di Khedira, che sta tornando il giocatore di grande valore che è. Anche Spinazzola ha fatto una bella partita a Bologna. Vedremo...».Paulo Dybala sogna di ripetere a Gedda la serata di Shanghai, quando appena arrivato alla Juve entrò dalla panchina e segnò il primo dei due gol che permise ai bianconeri di battere la Lazio e conquistare la Supercoppa. «Il ricordo di Shanghai è indimenticabile – osserva l'argentino ai microfoni di Juventus Tv -, ero arrivato da una settimana, ero in panchina con tanta voglia di entrare e fare gol. Ed è stato così... La serata in Cina è stata tanto bella, spero possa esserlo altrettanto qui a Gedda». In campionato, a San Siro, i bianconeri si sono imposti 2-0 sul Milan. «Qui sarà diverso, perché è una finale, poi Juve-Milan è sempre una partita difficile, ma speriamo che il risultato sia lo stesso», conclude Dybala.