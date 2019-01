Juve, Chiellini: «Giusto la Supercoppa qui, spero in un passo avanti. Vogliamo vincere»

«Gonzalo innanzitutto è un grande attaccante e un grandissimo giocatore a 360 gradi perché aiuta la squadra a giocare bene a calcio e in più può essere letale negli ultimi 16 metri. Mi aspetto un Gonzalo voglioso, dovremo essere bravi noi a spegnerlo e tenerlo freddo perché vive di entusiasmo e se comincia a creare occasioni poi può diventare devastante». Lo dice il capitano della Juventus Giorgio Chiellini in conferenza stampa alla vigilia della finale di supercoppa contro il Milan in programma a Gedda. «Se riusciamo a non farlo entrare in partita e tenerlo lontano dal gioco e dall'area per noi in teoria è meglio -aggiunge Chiellini-. Poi queste partite secche si vivono sugli episodi, dovremo essere concentrati che è la cosa che conterà di più».



«Vogliamo invertire il trend che ci ha visto perdere le ultime due Supercoppe. L'obiettivo è di cominciare il 2019 alzando un trofeo. È difficile ma ci proveremo». Così il capitano della Juventus, Giorgio Chiallini, alla vigilia della gara contro il Milan di Gedda, in Arabia Saudita. «Negli ultimi anni abbiamo lasciato troppe di queste coppe - aggiunge - ed è un peccato. La Supercoppa è un trofeo a cui teniamo, ma dobbiamo dimostrarlo con i fatti. Siamo cambiati tanto in due anni, sicuramente è un trofeo a cui teniamo. Arriva a metà stagione e quindi è un pò diverso rispetto a viverlo in agosto, però è sempre un trofeo importante». «Fare un viaggio del genere alla ripresa della preparazione è stato un pò stancante - aggiunge Chiellini - per entrambe le squadre, e passare dai pochi gradi di Torino ai quasi 30 di qua non è semplice. Domani credo sarà una partita di buon livello, magari l'intensità calerà nel secondo tempo».

«Giusto venire qui a giocare, è un passo avanti e non un problema». Così Giorgio Chiellini sulla scelta della Arabia Saudita per disputare la Supercoppa. «Non saremo certamente noi a cambiare il mondo - spiega in conferenza stampa -, ma iniziative come queste possono essere un nuovo inizio. Sono contento che questa partita possa essere motivo in più per l'evoluzione di questo Paese, per le donne. Giudizi sulla politica non ne faccio, siamo stati accolti bene e spero che il popolo saudita si ricordi questa partita».