Ambra Angiolini, il nuovo fidanzato Andrea Bosca confessa: «Sono molto felice»

Per Andrea Bosca è un momento molto fortunato. Prima in amore, poi sul lavoro, in televisione. Non c'è dubbio. Dopo aver recitato nella fiction Màkari e aver interpretato Marco Pannella nel film tv Romanzo radicale, per lui ora c'è anche la prima serat di Raiuno, accanto a Beppe Fiorello, ne I cacciatori del cielo, docufilm che celebra il centenario della nascita dell’Aeronautica militare. Qui Andrea interpreta Bartolomeo Piovesan, meccanico del grande aviatore Francesco Baracca con il sogno di diventare pilota. E di sogni Andrea probabilmente ne ha tanti. Uno di questi è quello di potersi, a 42 anni, costruirsi una famiglia. Una su famiglia con Ambra Angiolini.

L'amore con Ambra

A Nuovo Tv l'attore parla anche di lei. Lo fa con un po' di timidezza e tanto riserbo.

«Non amo parlare della mia sfera personale. È noto che, da bravo piemontese, sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla: la mia vita privata è molto felice...». E non può essere altrimenti. Le foto che lo ritraggono vicino alla "ragazza" di Non è la Rai parlano di un amore nato da poco, quasi adolescenziale con lui che tiene per mano lei. Lei che guarda lui con occhi dolci, come se avesse trovato davvero l'uomo della sua vita. Come raccontato in alcune interviste Ambra ha vissuto momenti difficili. Dalla separazione con Francesco Renga ai problemi di bulemia. Fino ad arrivare ai tradimenti di Massimiliano Allegri. Ora però sembra diverso.

Andrea ha la faccia da bravo ragazzo e Ambra sembra essersi innamorata di questo ragazzo tanto da presentarlo anche alla sua Jolanda. E si sa quando le mamme presentato i loro fidanzati ai figli la cosa si fa seria...

Intanto Andrea continua a girare l'Italia con lo spettacolo teatrale La luna e i falò, poi lo vedremo ancora nella nuova fiction Protezione civile, sempre con Ambra al suo fianco.