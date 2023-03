Sporting Lisbona ai quarti di Europa League contro la Juve: i portoghesi hanno eliminato l'Arsenal agli ottavi

Sarà Juventus - Sporting Lisbona ai quarti di Europa League. Dopo aver superato lo spareggio contro il Nantes e gli ottavi contro il Friburgo, i bianconeri pescano i portoghesi di Amorim al sorteggio di Nyon. Mentre nell’eventuale semifinale Chiesa e compagni se la vedranno con la vincente tra Siviglia e Manchester United.

ALLENATORE Ruben Amorim ex centrocampista portoghese di Benfica e Braga, inizia la sua carriera da allenatore sulla panchina del Casa Pia, club di terza divisione nel 2018. Poi passa alla formazione B del Braga nel 2019, e eredita la panchina della prima squadra al posto di Ricardo Sá Pinto conquistando la Coppa di Lega, battendo in finale contro il Porto. Nel 2020 passa allo Sporting Lisbona, e l’anno successivo vince il campionato a 19 anni di distanza dell’ultima volta.

SQUADRA La Juve ha più esperienza e più qualità in rosa, lo Sporting ha giocatori interessanti come Paulinho, Trincao, Edwards, Goncalves (la stella della squadra) e Nuno Santos. In prestito anche l’ex baby portiere bianconero Franco Israel, che conosce benissimo Allegri.

IL CAMMINO Quarto posto nel campionato portoghese per lo Sporting, alle spalle di Benfica, Porto e Braga. Cinquanta punti per Amorim in 24 gare, mentre in Europa dopo il 2-2 dell’andata, Amorim ha eliminato l’Arsenal agli ottavi, 5-3 ai calci di rigore. Negli spareggi i portoghesi hanno eliminato il Midtylland (1-1 all’andata e 4-0 nella gara di ritorno). Amorim si è piazzato terzo nel gruppo D di Champions League, alle spalle di Tottenham ed Eintracht.