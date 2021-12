Discovery +, la ricca offerta di sport della piattaforma streaming: dal basket alla Coppa d'Africa passando per le Olimpiadi di Pechino

Tante conferme e due novità, tra queste c’è il calcio. Sarà un inverno all'insegna del grande sport quello di discovery+, la piattaforma streaming del gruppo Discovery Italia che punta a crescere e che trasmetterà i Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, in programma dal 4 febbraio, con la diretta di ogni istante di qualsiasi disciplina, così come avvenuto la scorsa estate per Tokyo 2020. Il gruppo Discovery si presenta con un’offerta sportiva ricca e che solo tra dicembre e febbraio porterà, sulla piattaforma discovery+, oltre 4500 ore live.

Accanto a properties storiche per i brand Discovery ed Eurosport come il tennis, il ciclismo e gli sport invernali, debutterà nel palinsesto infatti la Coppa d’Africa di calcio, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio in Camerun, con 52 partite in esclusiva su discovery+. In aggiunta, nel portfolio di diritti del gruppo Discovery, entra pure il volley, con la copertura integrale di tutti i 146 match della Champions League maschile e femminile, con ben 6 squadre italiane impegnate fra cui le campionesse in carica di Conegliano, imbattute da 75 partite consecutive. In campo maschile, si parte subito forte domani sera con il derby tra Perugia e Trento alle 20:30 su discovery+.

«Lo sport è ormai da anni una componente fondamentale della nostra offerta di intrattenimento – ha dichiarato Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Discovery Italia -. Le due novità della Coppa d’Africa di calcio e della CEV Champions League di volley, si aggiungono a una proposta che già vede 3 tornei del Grande Slam di tennis, le Coppe del Mondo dei principali sport invernali, i 3 Grandi Giri e tutte le Classiche del ciclismo, ogni partita della LBA Serie A di basket, oltre alla 24 ore di Le Mans e molto altro. A suggellare un’altra annata da non perdere ci saranno i Giochi Olimpici Pechino 2022».

E verso i Giochi cinesi, Discovery, casa degli sport invernali, trasmetterà tutte le gare di Coppa del Mondo della neve e del ghiaccio in diretta integrale su discovery+ per un totale di oltre mille ore live. Nel calendario dello sci alpino, ovviamente, non mancheranno le tappe italiane in Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio, Bormio, Cortina d’Ampezzo e Plan de Corones.

Un 2022 che ripartirà a gennaio con l’abituale appuntamento degli Austrialian Open di tennis, rinnovati da Discovery fino al 2030, preludio ad un’annata che proseguirà con gli altri storici Slam firmati Eurosport, il Roland Garros e lo Us Open, oltre alla Rod Laver Cup. A gennaio, non c’è soltanto la Coppa d’Africa: su NOVE (il canale in chiaro generalista del gruppo Discovery) verrà trasmessa la Supercoppa di Spagna con le quattro big del calcio iberico – Barcellona, Athletic Bilbao, Atletico e Real Madrid - a sfidarsi in Arabia Saudita: semifinali mercoledì 12 e giovedì 13, finale domenica 16 gennaio.

Spazio anche per il campionato di Serie A di basket: in diretta integrale su discovery+, con due partite per ogni giornata della Regular Season in simulcast su Eurosport 2. Fra i match più attesi di questo mese: Brindisi-Milano del 5 dicembre (10ª giornata), Venezia-Sassari del 12 dicembre (11ª giornata) e il derby di Bologna Virtus-Fortitudo del 19 dicembre. Inoltre, tutti in campo a Santo Stefano (26 dicembre) per l’ormai classico boxing day con il match più atteso, Olimpia Milano-Virtus Bologna, alle 17:00 su discovery+.