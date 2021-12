Jacobs: «Un altro bel premio, ora testa alla prossima stagione»

Parate di stelle oggi alla sala Sinopoli dell’Auditorium di Roma. Alla premiazione dei Collari d'oro, il riconoscimento per i migliori sportivi dell'anno, c'era anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ma soprattutto chi ha reso il 2021 un anno indimenticabile per lo sport italiano. Non poteva quindi mancare Marcell Jacobs che ha commentato al Messaggero la sua felicità nel ricevere il premio, un altro oro che si aggiunge ai due vinti alle Olimpiadi.