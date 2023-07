Spezia, i tifosi contro il nuovo logo: «Somiglia a un simbolo neonazista»

Non è ancora completamente smaltita la delusione per la retrocessione in Serie B e adesso, a fare arrabbiare un buon numero di tifosi dello Spezia, è il nuovo logo sociale. «Voliamo insieme» è l’invito espresso dalla società con un riferimento a prima, «ancorati al passato», e al dopo «navigando verso il futuro». Ancora.«Un logo di cui i nostri tifosi possano andare fieri». Una mission, almeno per il momento, non portata a termine. Anzi…

𝐀𝐍𝐂𝐎𝐑𝐀𝐓𝐈 𝐀𝐋 𝐏𝐀𝐒𝐒𝐀𝐓𝐎

𝐍𝐀𝐕𝐈𝐆𝐀𝐍𝐃𝐎 𝐕𝐄𝐑𝐒𝐎 𝐈𝐋 𝐅𝐔𝐓𝐔𝐑𝐎



𝑨𝑵𝑪𝑯𝑶𝑹𝑬𝑫 𝑻𝑶 𝑻𝑯𝑬 𝑷𝑨𝑺𝑻

𝑺𝑨𝑰𝑳𝑰𝑵𝑮 𝑰𝑵𝑻𝑶 𝑻𝑯𝑬 𝑭𝑼𝑻𝑼𝑹𝑬#VoliamoInsieme 🦅 pic.twitter.com/tPa5ABjrKa — Spezia Calcio (@SpeziaCalcio) July 6, 2023



E’ vero che l’aquila, secondo un sondaggio realizzato dalla società ligure, è il maggior elemento di identità e rappresentanza secondo il 94% dei supporters.

Nel nuovo logo, l’aquila assume una «posizione dominante» andando ad abbracciare la S (Spezia) e la C (Calcio). La protesta è forte e riguarda, soprattutto, la somiglianza con simboli neonazisti: dalla forte stilizzazione dell’aquila al prevalere, tra i colori, del nero sul bianco.

Sui social, tante critiche sfociano in un mix di indignazione e anche ironia. «Quando noi tifosi abbiamo chiesto cambiamenti, ci riferivamo solo alla squadra». «Le partite la trasmetterà l’Istituto Luce».

Una vera e propria pioggia di commenti, condita da varie prese di posizione, anche del mondo della politica locale, e da una petizione lanciata sulla piattaforma Change.org. «Non si può calpestare in questo modo un simbolo ultra centenario che ha fatto la storia dello Spezia Calcio». Con la mente, per ricordare un episodio del genere, si può tornare al 1981 e alla modifica del giglio, stemma della Fiorentina, dopo 55 anni, con una F nella parte destra che molti ricollegarono al main sponsor di allora. Allora, però, bersaglio della polemica fu l’abbraccio al marketing. Oggi, invece, a La Spezia si tirano addirittura in ballo pagine buie di storia.