Spalletti torna a Napoli per la prima volta dopo l'addio: ovazione al Maradona per il ct della Nazionale

Luciano Spalletti torna a Napoli. In occasione del match della domenica tra Napoli e Frosinone, l'attuale ct della Nazionale è tornato al Maradona, per la prima volta dopo il suo addio al termine della scorsa stagione. L'allenatore toscano è stato accolto da un boato e dall'applauso di tutti i presenti.

Il suo ingresso allo stadio è stato annunciato anche dallo speaker in campo: «ospite speciale, un uomo speciale, un tecnico speciale, un c.t. speciale…». Proiettato sullo schermo del Maradona, Spalletti è apparso visibilmente commosso per i cori riservatogli da tutti i tifosi azzurri che non possono certo dimenticare della storica impresa dello scudetto conquistato l'anno scorso. Per Spalletti è stato un modo per vedere all'opera anche diversi giocatori in chiave Europeo, su tutti Di Lorenzo e Politano. Quest'ultimo ha anche realizzato un super gol che certamente avrà lasciato soddisfatto il commissario tecnico.