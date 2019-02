Spalletti oltre la crisi: attende Icardi, Nainggolan e Perisic e ritrova Keita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una vittoria a Parma per uscire dalla crisi e allontanare, una volta per tutte, l'ombra di Antonio Conte, sempre più in pole per sostituire a giugno il tecnico di Certaldo sulla panchina dell'Inter. I nerazzurri al Tardini vogliono, inoltre, riprendere la corsa Champions e tenere a distanza le rivali. Spalletti attende risposte importanti da Nainggolan, Perisic e Icardi e recupera Keita, che partirà dalla panchina. Il belga non è più il giocatore dei tempi della Roma, che incantava i tifosi giallorossi. A Milano è in difficoltà, segnale di aver lasciato la Capitale a malincuore. L'allenatore sta facendo di tutto per recuperarlo, come sta facendo con Perisic. Il croato si è smarrito, complici le voci di mercato, l'interesse dell'Arsenal e la sua volontà di lasciare l'Italia e il nostro campionato. Infine, c'è anche il caso Icardi. Alle prese con il rinnovo, l'argentino in campionato non segna addirittura da sei partite. Poi, se la squadra gioca male, ne risente anche lui. Infine, Keita. Il senegalese è la nota lieta di questo periodo. Spalletti ritrova la sua arma in più e spera di potero utilizzare presto come titolare. A Parma, intanto, inizierà dalla panchina. In caso di bisogno, Keita sarà buttato nella mischia per aiutare questa Inter in crisi.