Inter, Skriniar: «Contro l'Eintracht servirà concentrazione per passare il turno»

C'è acnhe Skriniar con Spalletti davanti ai giornalisti per raccontare la vigilia della sfida di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte. L'Inter deve vincere dopo lo 0-0 dell'andata, tra i convocati compaiono anche Keita e Brozovic. "Ci aspetta una partita molto difficile, come all’andata. Dovremo stare attenti e restare concentrati. All'andata abbiamo fatto un buon primo tempo, dovevamo fare gol: dobbiamo entrare in campo aggressivi, la strada non può essere che questa. Haller? È molto fisico, salta bene, tutti dobbiamo coprire bene ed annullarlo. A centrocampo ho già giocato due partite in Nazionale, sono pronto per questo. Quest'anno sono ancora a 0 gol, mi dispiace e spero di farlo al più presto per aiutare la squadra. Loro giocano con palle lunghe e sono molto forti fisicamente, dobbiamo stare attenti a tutto".





