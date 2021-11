Sheriff-Inter, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Martedì 2 Novembre 2021, 13:10

Dopo un inizio tutt'altro che brillante, l'Inter di Simone Inzaghi sarà ospite in Moldavia (o giù di lì) per la quarta partita di Champions League che potrebbe ribaltare le gerarchie del girone D che vede proprio la Cenerentola d'Europa, lo Sheriff Tiraspol appunto, a pari punti con il Real Madrid.

All'andata, i campioni d'Italia avevano vinto per 3-1, un punteggio mai messo in discussione, ma ora c'è un derby di Milano, con i rossoneri primi in classifica, da considerare. O forse no. Perché l'intenzione della squadra nerazzurra è proprio quella di proseguire il cammino anche nella coppa dalle grandi orecchie, e per questo il tecnico ex Lazio potrebbe puntare sulla coppia, collaudatissima, formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Ecco le probabili formazioni della gara.

SEGUI LA DIRETTA DI SHERIFF-INTER

Sheriff-Inter, le probabili formazioni

SHERIFF (4-2-3-1): 30 Athanasiadis; 13 Costanza, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano; 21 Addo, 31 Thill; 9 A. Traoré, 22 Kolovos, 10 Castañeda; 17 Yakhshiboev. All. Vernydub

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 32 Dimarco; 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez. All. Inzaghi

Dove vederla in tv e diretta streaming

Sheriff-Inter di mercoledì 3 novembre delle 21 sarà trasmessa da Sky e i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Come di consueto, l’evento sarà disponibile anche in streaming e sarà quindi possibile seguirlo attraverso tablet e smartphone o ancora pc e notebook, tramite Sky Go. Sarà quindi sufficiente utilizzare l’apposita app compatibile con i sistemi operativi iOS ed Android. Le alternative sono rappresentate da NOW, ovvero a piattaforma che consente di assistere alla programmazione Sky previo acquisto di un abbonamento, e Mediaset Infinity+. La gara sarà disponibile anche nella diretta testuale sul sito de IlMessaggero.it.