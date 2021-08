Serie A, Dazn: «Misurazione audience disponibile dal primo settembre»

Venerdì 27 Agosto 2021, 12:07

I dati puntuali di ascolto delle prime due giornate di Serie A saranno disponibili l’1 settembre 2021. Questo è quanto ha fatto sapere Dazn, che ha in esclusiva sette gare (pacchetto 1) e in coesclusiva con Sky le altre tre (pacchetto 3). Infatti, il colosso inglese e Nielsen hanno sviluppato un nuovo sistema per la misurazione e l’analisi dell'audience: «Una nuova metodologia che offrirà una panoramica completa degli ascolti sia quelli rilevati dall’app Dazn che dal Dazn Channel, fornendo uno spaccato dettagliato relativo all’ascolto minuto per minuto, all’ascolto medio e copertura per la componente editoriale, all’ascolto pubblicitario relativo a ciascuno spot andato in onda, alla tipologia di device utilizzato per fruire dei contenuti Dazn (Tv, web, mobile e tablet), fino ai dati aggregati di audience profilati per sesso ed età».

Come verranno misurati i dati

Così i dati saranno misurati in base a tre diverse fonti di informazioni: i dati censuari Dazn misurati da Conviva Stream Sensor; i dati del panel TV Auditel; i dati dello studio comportamentale su base utenti Dazn. E ancora: «La piattaforma sarà aggiornata su base settimanale, ogni mercoledì alle ore 14 con i dati relativi alla giornata di campionato più recente».

