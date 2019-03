Una gara di Serie A in Cina e il progetto Var: Figc e Lega lavorano per un accordo

Una partita di una prima giornata di Serie A da giocare in Cina. Secondo quanto apprende l'ANSA è questo l'oggetto dell'accordo pluriennale su cui lavorano i vertici del calcio italiano con China Media Group, principale gruppo media dello Stato cinese, e di cui si discuterà domenica nel corso di un incontro a margine della visita del presidente cinese Xi Jinping a Roma, a cui saranno presenti rappresentanti di Pechino, il presidente della Figc Gravina, il presidente e l'ad della Lega Serie A, Micciché e De Siervo.



«Gare ufficiali» da disputare in Cina entro i prossimi tre anni, il progetto Var da avviare a beneficio degli arbitri locali e la diffusione delle partite di campionato italiano nello sterminato mercato cinematografico del paese dell'Estremo Oriente. Sono questi i punti principali della lettera di intenti - della quale l'Ansa è in possesso - inviata dalla Federcalcio italiana alle autorità cinesi, della quale si discuterà nell'incontro di domenica in Figc per gli arbitri locali

