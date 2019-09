Serie A, Inter-Juve: il countdown per il big match è già partito

Per una volta non è stato solo il calcio a monopolizzare l’attenzione sportiva della domenica. Emozioni, speranze e delusioni si sono succedute da Sochi per la Formula 1 a Harrogate per il Mondiale di ciclismo. In Russia, dopo un avvio esaltante, la rottura del motore di Vettel, l’entrata della safety car e una discutibile strategia ai box Ferrari hanno tramutato l’ipotetico trionfo, in un amaro terzo posto di Leclerc alle spalle delle dueMercedes. InGranBretagna, con un tempo impietoso battuto da pioggia e freddo, il nostro Trentin si è visto beffare sul traguardo dal danese Pedersen, perdendo quell’oro che sembrava a un passo. Dopo le gare del sabato, tutte le attenzioni sono per la super sfida tra Inter e Juventus. Ilcountdownè iniziato,unsolo e non trascurabile intermezzo: le gare di Champions ed Europa League. Normale che si respiri una simile attesa: da una parte l’Inter di Conte: rampante, ambiziosa e vogliosa di spezzare il dominio bianconero; dall’altra la Juventus di Sarri votata al cambiamento di stile, ma comunque determinata a confermare la sua egemonia. Il Milan è in piena crisi, le altre procedono alla ricerca di tempi e occasioni migliori, del gruppo solo l’Atalanta è rimasta uguale a se stessa. Le vittorie di Romae Lazio hanno dato indicazioni significative. Fonseca, ritornando alla normalità con una squadra offensiva e qualche piccola accortezza difensiva, ha schierato ben sei dei nuovi calciatori arrivati. È con il giusto mix tra vecchi e nuovi che ora può prendere forma la sua Roma. Inzaghi, di contro, inserendo Marusic per Lazzari, ha messo in campo la stessa formazione della passata stagione. Un segnale di come sia il gruppo storico a dare ancora la maggiori garanzie. I nuovi non sembrano migliorare il livello della squadra

