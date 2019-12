Roma scatenata, 4-1 sul campo dell'Inter. Doppietta di Andressa

Ultimo aggiornamento: 15:13

Dove non sono arrivati i ragazzi di Fonseca, è riuscita invece la squadra di Betty Bavagnoli. La Roma espugna il campo dell'Inter 4-1 e vola terza in classifica ad un solo punto dalla Fiorentina. Un risultato netto che non lascia spazio a recriminazioni. Le giallorosse sono state nettamente superiori alla squadra di Sorbi e hanno dilagato nel secondo tempo, sfruttando la maggiore qualità ed esperienza. Ancora sugli scudi la brasiliana Andressa, autrice di una doppietta. Le sue giocate iniziano ad essere fondamentali. E la Roma ne sta giovando. Terzo gol in due partite per l'ex Barcellona. E così pesa anche di meno l'assenza di Manuela Giugliano.ANDRESSA E TARENZI: BOTTA E RISPOSTA NEL PRIMO TEMPOLe cose non iniziano bene per le giallorosse che, già prive del faro di centrocampo, sono costrette a rinunciare anche a capitan Elisa Bartoli che nel riscaldamento accusa un problema al polpaccio ed è costretta a dare forfait. Al suo posto c'è Soffia. Nonostante questo, dopo un avvio a rilento, la Roma prende in mano le redini del gioco. E' soprattutto Bonfantini, ex del match, a fare il bello e il cattivo tempo sull'out di destra. Proprio da una sua azione personale nasce il vantaggio. L'esterna viene atterrata in area e Andressa dagli undici metri batte Marchitelli. Il vantaggio dura poco. E' Stefania Tarenzi con un colpo di tacco che ricorda quello di Roberto Mancini con la maglia della Lazio in casa del Parma, a riportare tutto in parità. Rete spettacolare dell'attaccante nerazzurra. Al riposo si va sul pari.THOMAS C'E', E LA ROMA DILAGAPassano pochi minuti della ripresa e la Roma ritrova il gol del vantaggio. Ciccotti pesca la corsa di Serturini che calcia a colpo sicuro, Marchitelli respinge però sui piedi di Thomas che ha vita facile nel trovare la terza rete della sua stagione. Il gol è un colpo pesante per la giovane Inter che perde le misure in mezzo al campo e non riesce più a rendersi pericolosa. Le giallorosse allora dilagano. Prima Andressa - con un colpo da biliardo dal limite dell'area - mette le cose al sicuro. Poi nel recupero è Thestrup, appena entrata, a chiudere il conto. Seconda vittoria consecutiva per la Roma che si rilancia prepotentemente in classifica. Notte fonda per l'Inter, che non riesce a dare continuità di risultati alla propria stagione. E adesso la classifica, per la squadra di Sorbi, piange.