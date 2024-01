Serie A, De Siervo: «Non possiamo ignorare il mercato dell'Arabia Saudita. Giocare partite ufficiali all'estero ormai è una prassi»

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha parlato ai microfoni di Radio24, tornando sul tema Supercoppa e sulla possibilità di disputare anche alcune giornate del campionato italiano all'estero. Un tema che già aveva trattato nei giorni scorsi il presidente Lorenzo Casini.

«Il bilancio della Supercoppa Italiana con il sistema delle final 4 è ottimo. Come tutti i nuovi progetti pensavamo ci fosse bisogno di più tempo per perfezionarlo, ma in realtà già in questa prima edizione a 4 squadre abbiamo ottenuto ottimi risultati in termini di ascolto, sia per le due semifinali, che con la finale tra Napoli e Inter, che ha battuto in termini di ascolti la finale dello scorso anno (Inter-Milan), che sulla carta avrebbe dovuto raggiungere un’audience maggiore».

Il tema caldo è anche quello legato alla possibilità di disputare almeno una giornata del campionato di Serie A all'estero nei prossimi anni. In merito De Siervo si è espresso così: «Il calcio in Arabia Saudita sta crescendo e il paese si sta preparando ad accogliere il Mondiale 2034. Gli investimenti in ambito sportivo sono sempre più rilevanti, l'opportunità era da cogliere. Come hanno ribadito Barone, De Laurentiis, Lotito e Marotta quello dell’Arabia Saudita è uno scenario da cui, per i prossimi anni, il calcio che conta non potrà prescindere».

«Per essere competitiva la Serie A deve proiettarsi in ottica internazionale, considerando che oltre il 90% dei nostri tifosi sono all'estero. Vent'anni fa il nostro campionato ha perso il treno della globalizzazione. All'epoca eravamo focalizzati solo sull'Italia. Dovete considerare che oltre il 70% del pubblico in Arabia Saudita ha meno di 35 anni. Si tratta di un mercato in grandissima ascesa e pensare di non collocarci in questo tipo di mercato è come ignorare la caduta del muro di Berlino. E' un mercato ad alto potenziale e come Serie A dobbiamo essere presenti. In passato era la Cina, prima ancora gli Stati Uniti. Oggi è l'Arabia Saudita.

Ormai giocare partite ufficiali all'estero è una prassi consolidata per le grandi leghe. Anche leghe non calcistiche come la NBA e la NFL lo fanno senza nessun tipo di polemica».