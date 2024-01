Errore del Var e partita da ripetere, si rigioca Anderlecht-Genk: cosa è successo in Belgio

Partita da ripetere per chiaro errore del Var. Sembra impossibile ma è così. In Belgio hanno deciso proprio in questo modo ed è sicuramente una notizia che potrebbe stravolgere il mondo del pallone. Sì, perché se da oggi in poi qualcuno decide che anche la tecnologia ha sbagliato - e ce ne vuole - allora potrebbe fare ricorso. E potrebbe essere anche accettato. In tutto questo, dopo le parole, ecco i fatti: Anderlecht-Genk, match del massimo campionato belga, si dovrà rigiocare.

Roma, prosegue l'iter per lo stadio. Chiuso il dibattito pubblico: si aspetta solo il progetto definitivo