Serie A, Milan-Juventus a Mazzoleni, Irrati per Roma-Sampdoria

Paolo Silvio Mazzoleni di Bergamo è l'arbitro designato per Milan-Juventus, big match della 12/a giornata di andata del campionato di serie A in programma domenica 11 novembre alle 20.30. L'anticipo di sabato tra Genoa e Napoli in programma alle 20.30 sarà arbitrato da Rosario Abisso di Palermo, mentre l'anticipo dell'ora di pranzo di domenica tra Atalanta e Inter è stato affidato a Fabio Maresca di Napoli. L'anticipo di domani tra Frosinone e Fiorentina sarà diretto da Fabrizio Pasqua di Tivoli.



Queste le designazioni arbitrali per le partite del campionato di calcio di Serie A, 12mo turno del girone di andata, in programma domenica 11 novembre alle ore 15:



Frosinone-Fiorentina (ven. 9, h 20.30): Pasqua di Tivoli

(Longo-Peretti/Illuzzi; var 1 Nasca, var 2 Fiorito);



Torino-Parma (sab. 10, h 15): Massa di Imperia

(Tasso-Tolfo/ Giua; var 1 Chiffi, var 2 Lo Cicero);



Spal-Cagliari (sab. 10, h 18): Doveri di Roma

Carbone-Colarossi/ Fourneau; var 1 Banti, var 2 Valeriani);



Genoa-Napoli (sab. 10, h 20.30): Abisso di Palermo

(Tonolini-Liberti/ Di Paolo; var 1 Di Bello, var 2 Tegoni);



Atalanta-Inter (h 12.30): Maresca di Napoli

(Schenone-Mondin/ Mariani; var 1 Guida, var 2 Posado);



Chievo-Bologna: Orsato di Schio

(Caliari-Bresmes/ Marini; var 1 Manganiello, var 2 Di Vuolo);



Empoli-Udinese: Giacomelli di Trieste

(Santoro-Alassio/Minelli; var 1 La Penna, var 2 Del Giovane);



Roma-Sampdoria: Irrati di Pistoia

(Manganelli-Vuoto/ Abbattista; var 1 Rocchi, var 2 Passeri);



Sassuolo-Lazio (h 18): Calvarese di Teramo

(Paganessi-De Meo/ Serra; var 1 Pairetto, var 2 Meli);



Milan-Juventus (h 20.30): Mazzoleni di Bergamo

Preti-Vivenzi/ Valeri; var 1 Fabbri, var 2 Giallatini).

