La Lega di A: «Stupiti dall'ingerenza di Malagò su rapporti con tv»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Lega Serie A manifesta stupore per la leggerezza e l'ingerenza del Presidente del Coni Giovanni Malagò nel descrivere, in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, i rapporti tra la stessa Lega e i licenziatari deidiritti televisivi». Così la Lega Serie A in una nota, aggiungendo che «ci si augura in un momento di grande difficoltà per il Paese, che ogni Istituzione lavori, con senso di responsabilità, in modo costruttivo e propositivo per il bene comune, senza creare, come dice il Presidente del Coni, "conflittualità che danneggino qualsiasi progettualità"». «La Lega Serie A, dall'inizio della situazione di emergenza legata all'impatto del Covid-19 sulcalcio, è in costante contatto con i broadcaster titolari dei diritti TV. Tali rapporti sono peraltro regolati da chiare previsioni contrattuali - prosegue il comunicato -. La Lega Serie A è inoltre in continuo aggiornamento con la Figc e le altre componenti del sistema calcio per vagliare tutte le opzioni possibili, proseguendo allo stesso modo il dialogo con le altre Leghe europee, l'Eca, l'Uefa e la Fifa».