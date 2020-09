© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano i soldi. Non è il remake del fortunato «Arrivano i dollari» con Alberto Sordi e Nino Taranto, ma tanto basta per sbloccare il mercato della Roma . Almeno questo è quanto si augurano nella sede di viale Tolstoj al di là dell’ufficialità di Mkhitaryan (svincolatosi), annunciata ieri con una tempistica alquanto singolare dall’Arsenal. Schick infatti è ad un passo dal Bayer Leverkusen. La trattativa non è chiusa ma ormai in dirittura d’arrivo dopo che ieri Patrick, insieme all’agente, si è recato a Trigoria per sbloccarla. La cessione frutterà alle casse giallorosse un’entrata pari a 26 milioni più 2 di bonus che garantirà, oltre ad un’immediata liquidità, anche una discreta plusvalenza considerando che l’attaccante a bilancio figura a 19,6 milioni. Calcoli alla mano, sono oltre 6 milioni (6,4) che si vanno a sommare ai 3 ottenuti dalla duplice cessione di Gonalons e Defrel e iniziano a scalfire il traguardo dei 100 milioni da raggiungere entro giugno 2021.Ufficializzati gli addii di Schick e quello prossimo di Kolarov, a breve Fienga ricontatterà il Manchester United per Smalling. Da fine luglio la società inglese non ha più risposto alla Roma. Va detto che il club giallorosso è sempre fermo all’offerta di 14 milioni mentre la richiesta è di 20 più bonus. Benefit che potrebbero venire in soccorso di Trigoria: se Smalling infatti resterà a Manchester dovrà incassare un bonus importante dovuto alla partecipazione alla prossima Champions. Soldi che i Red Devils non intendono sborsare. Con Cetin già ceduto in prestito al Verona, Jesus vicino al Genoa e Fazio che deve decidere tra Villarreal e Fiorentina, una volta ultimate queste dismissioni, l’obiettivo di Fienga e De Sanctis è quello di acquistare tre centrali. O meglio, Smalling più due.Ancora stallo invece nell’affaire-Milik. Il motivo sta venendo lentamente a galla. Il Napoli, infatti, pur avendo già in tasca per il polacco l’offerta comprendente Under, Riccardi e 10 milioni, sta provando ad inserire nella trattativa Veretout. L’idea di De Laurentiis è quella di proporre Milik più Maksimovic in cambio del centrocampista francese e Under. Chi si sta adoperando a fari spenti per portare a termine l’operazione - nonostante le smentite di rito - è l’agente di Jordan. Che nei giorni scorsi ne ha parlato con il suo assistito ed è soltanto in attesa di capire se il Napoli è disposto ad offrire un ingaggio di 3 milioni. Se lo otterrà (e non ci saranno intoppi sulla questione dei diritti d’immagine che spesso complica le intese), ne parlerà con la Roma. Approfittando dell’occasione per offrire Biraghi, rientrato all’Inter dalla Fiorentina visto che non è andato in porto il rinnovo del prestito con Dalbert. Alla richiesta del club viola di contribuire con 800mila euro allo stipendio del brasiliano (che percepisce 2,2 milioni), Ausilio ha detto no. Oltre 3 milioni invece è quanto guadagna Kolasinac, altro profilo monitorato a Trigoria.