Napoli all'esame Sassuolo, Calzona punta su Osimhen e Kvaratskhelia: la probabile formazione degli azzurri

Una vigilia in silenzio. Ciccio Calzona ha preferito far ‘parlare’ il campo di Castel Volturno per l’ultima rifinitura in vista del recupero di campionato di domani alle 18 contro il Sassuolo. Il Napoli ha un solo imperativo: vincere e agganciarsi al treno dell’Europa. I pareggi contro Genoa e Cagliari hanno rallentato la marcia degli azzurri che soltanto con un blitz possono provare a rilanciarsi.

I DUBBI DI FORMAZIONE

L’1-1 col Cagliari ha aumentato i dubbi su un gruppo incapace di ritrovarsi. Calzona ha scelto la via del dialogo per provare a sbloccare mentalmente giocatori che sembrano bloccati. Sulle sue scelte massimo riserbo. L’impressione è che faccia quattro cambi rispetto alla trasferta della Domus Arena. In difesa potrebbero esserci due novità: il rientro di capitan Di Lorenzo dopo la squalifica e l’inserimento di Ostigard (favorito su Natan) accanto a Rrahmani. Juan Jesus dovrebbe rifiatare: non si tratterebbe di una punizione per il brasiliano a causa dell’errore di Cagliari, ma di un normale turno di riposo considerando che domenica c’è la Juventus. L’altro cambio possibile è l’inserimento di Mario Rui a sinistra.

SETTORE OSPITI ESAURITO

In mediana si va verso la conferma di Zielinski con Lobotka e Anguissa. Spera di ritagliarsi spazio Traorè che al Mapei Stadium ha giocato per quattro anni, dal 2019 al 2023. Nel tridente Osimhen sarà confermato: ha terminato la sfida di Cagliari molto stanco, ma è fondamentale per il Napoli che dunque proverà a gestirlo nel corso del match. Kvaratskhelia e Politano dovrebbero completare il tridente, ma Calzona non esclude l’ipotesi Raspadori: a Cagliari è stato il migliore del Napoli. Il momentaneo vantaggio è nato proprio da una sua intuizione e anche lui è un ex Sassuolo. Per i padroni di casa ci sarà il debutto di Bigica in panchina, quindi il Napoli dovrà stare attento alla voglia di rivalsa dei neroverdi.

I tifosi del Napoli non mancheranno all’appuntamento nonostante le difficoltà in classifica. Il settore ospiti – che ha una capienza di 4mila posti – è esaurito, ma la presenza dei sostenitori azzurri arriverà a circa 7mila. Un pieno di entusiasmo per provare a scuotere gli azzurri.