Stampa Gb: «Il futuro di Sarri sarà deciso dallo spogliatoio del Chelsea»

Saranno i “senatori” dello spogliatoio a decidere il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina dal Chelsea. Almeno stando a quanto scrive oggi “DailyMail” secondo il quale sulla decisione dei Blues non peserà tanto il risultato della finale di Europa League contro l'Arsenal. Il patron Roman Abramovich infatti sembra intenzionato a far pesare il giudizio dei giocatori, .



A pesare sulla decisione potrebbe, secondo i tabloid britannico, incidere il clima che si respira nello spogliatoio con molti elementi della squadra che non avrebbero gradito il modo con cui il tecnico toscano ha relegato il capitano Gary Cahill ai margini del gruppo. Altro elemento da valutare è la spinta dei tifosi in queste ore affascinati dall'idea di un approdo in panchina di una bandiera del Chelsea come Frank Lampard.





