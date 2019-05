Chelsea, l'addio al veleno di Cahill: «Non posso avere rispetto per uno come Sarri»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suoha battuto 3-0 ilguadagnando il terzo posto che vale laa una giornata dal termine del campionato. Ma nemmeno questo perè stato un pomeriggio tranquillo. I gol di(3'),(6') e(30') hanno fatto salire i Blues a quota 71, uno in più delquarto, ma c'è stato l'addio al veleno dia scuotere l'ambiente Blues.«È molto difficile per me avere rispetto nei confronti di un uomo che non ha rispettato alcuni di noi»: Cahill non ha usato parole dolci nei confronti dell'allenatore. In una intervista al Sunday Telegraph il difensore - che oggi ha salutato Stamford Bridge - e spara a zero contro il tecnico che lo ha spesso escluso. «Per me è stato molto difficile, un periodo terribile - le parole di Cahill - Dopo aver giocato da titolare le scorse stagioni ed aver vinto tutto con il Chelsea, mai mi sarei aspettato di finire così spesso in tribuna. Appena andrò via voglio cancellare questa fase della mia carriera, l'ultimo ricordo che avrò del club è la finale di FA Cup dello scorso anno».Il difensore sottolinea di avere «un buon rapporto con tutti i giocatori e lo staff, eppure non sono mai stato preso in considerazione. Se tieni fuori un giocatore per dieci partite qualche spiegazione la devi dare - incalza Cahill - Il manager invece non lo ha mai fatto. Vedo che ci sono anche altre situazioni e atteggiamenti strani con giocatori che hanno vinto titoli con il Chelsea e non è giusto. È molto difficile per me avere rispetto nei confronti di un uomo che non ha rispettato alcuni di noi».